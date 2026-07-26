أمين جامعة الدول يطالب ترامب بكبح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية لإفشال مشروع السلام

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من تداعيات حالة الاحتقان والانسداد التي يعاني منها الملف الفلسطيني في ظل التصعيد غير المحسوب بالمنطقة.



وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية وفقا لنبأ عاجل لإكسترا نيوز، جميع الأطراف المعنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الرئيس ترامب بكبح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية لإفشال مشروع السلام بشرم الشيخ.

وطالب بالعودة السريعة للالتزام بالتفاهمات المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات بهدف إنهاء الأزمة .

كما طالب بضرورة العودة إلى الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة الدول المجاورة ومصالحها وفتح الممرات المائية للمرور الآمن بالخليج العربي وباب المندب.

وشدد على رفض التصعيد الإيراني ضد الدول العربية الخليجية والأردن.

