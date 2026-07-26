محمد فريد: نستهدف تعزيز تنافسية المناطق الحرة كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في مصنع "جيد تكستايل" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة مراحل الإنتاج، والاطلاع على خطط الشركة المستقبلية للتوسع.

وتأتي الزيارة، في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الوزارة لمتابعة المشروعات الاستثمارية والتصديرية، والوقوف على معدلات التشغيل والإنتاج، والتعرف على احتياجات المستثمرين على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

شارك في الجولة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب قيادات الوزارة و الهيئة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المشروعات الصناعية القائمة داخل المناطق الحرة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف الوزير أن المناطق الحرة تمثل نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على التحديات والعمل على معالجتها بصورة فورية.

صناعة الملابس الجاهزة

وأشار إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، لما تتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

واستهل الوزير، الجولة، بتفقد حضانة العاملين بالمصنع، في إطار اهتمام الشركة بتوفير بيئة عمل متكاملة للعاملين، ثم استمع إلى عرض تقديمي تناول المخطط الرئيسي للمصنع، ومراحل تطوره، وخططه التشغيلية والتوسعية، قبل أن يتفقد مختلف أقسام الإنتاج.

وشملت الجولة زيارة المبنى الإداري، والاطلاع على عرض حول أنشطة الشركة، كما تفقد خطوط الإنتاج المختلفة، والتي تضمنت أقسام القص، والطباعة، والتطريز، بالإضافة إلى مصنع الإنتاج والإكسسوارات، حيث اطلع على مراحل التصنيع المختلفة وآليات العمل داخل المصنع، واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة حول الطاقة الإنتاجية وخطط التطوير المستقبلية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاستثماري يستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، وتحسين تنافسية مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير مناخ استثماري جاذب يدعم توسعات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الزيارات الميدانية للمشروعات الاستثمارية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، حيث تسهم في الوقوف على احتياجات المستثمرين بصورة مباشرة، ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يعكس توجه الدولة نحو الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأشاد الوزير بما شاهده من مستويات تشغيل وإنتاج داخل المصنع، مؤكدًا أن النجاحات التي تحققها الشركات العاملة بالمناطق الحرة تعكس جاذبية مناخ الاستثمار المصري، وقدرته على استقطاب الاستثمارات الكبرى.

كما شدد الوزير على استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصناعية الجادة، بما يعزز توسعاتها، ويرفع معدلات الإنتاج والتصدير، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة