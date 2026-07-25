وزير الاستثمار: توحيد منظومة التجارة الخارجية لربط السلع المصرية بالشبكات اللوجستية العالمية

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World) برئاسة محمد شهاب، المدير التنفيذي للمجموعة في مصر وبلاد الشام، لبحث آليات الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والتجارية التي تمتلكها المجموعة لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة ضمت رؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، إلى جانب رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، في إطار حرص الوزارة على جمع مختلف أطراف منظومة التجارة الخارجية مع أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية عالميًا، بما يسهم في بناء شراكات مباشرة بين المصدرين المصريين ومجموعة موانئ دبي العالمية، وتعظيم الاستفادة من خدماتها اللوجستية المتكاملة لدعم توسع الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور فريد أن الوزارة تنتهج سياسة تقوم على بناء شراكات فاعلة بين مجتمع المصدرين وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن توفير حلول لوجستية متطورة أصبح عنصرًا رئيسيًا في تحسين كفاءة التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويستهدف هذا التعاون دعم نفاذ المنتجات المصرية ذات الأولوية التصديرية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والكيماويات، ومواد البناء، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، إلى الأسواق الأفريقية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بمشاركة المجالس التصديرية وكافة الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، بهدف تعريف المصدرين بالخدمات المتكاملة التي تقدمها مجموعة موانئ دبي العالمية، وبحث آليات الاستفادة منها وفقًا لاحتياجات كل قطاع تصديري والأسواق التي يستهدفها، بما يسهم في خفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، يشمل تحديث الإجراءات، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول الأفريقية، مؤكدًا أن التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون شبكات لوجستية واسعة، مثل مجموعة موانئ دبي العالمية، يوفر حلولًا عملية تدعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.

شراكات مباشرة بين المجالس التصديرية وموانئ دبي

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية إقامة شراكات مباشرة بين المجالس التصديرية ومجموعة موانئ دبي العالمية، لدراسة احتياجات كل قطاع، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المجموعة في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ومن جانبه، استعرض محمد شهاب، المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في مصر وبلاد الشام، أنشطة المجموعة عالميًا، موضحًا أنها تعمل في أكثر من 85 دولة، وتدير شبكة متكاملة من الموانئ والمناطق اللوجستية ومراكز التوزيع وسلاسل الإمداد، بما يجعلها أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، حيث تسهم في تداول نحو 10% من حركة التجارة العالمية، فيما يمر ما يقرب من 23% من تجارة مصر الخارجية عبر ميناء السخنة الذي تديره المجموعة.

وأشار شهاب إلى أن المجموعة توسعت خلال السنوات الأخيرة من تشغيل الموانئ إلى تقديم منظومة متكاملة تشمل خدمات الشحن البحري والبري، وإدارة المخازن، والتوزيع داخل الأسواق، وإدارة سلاسل الإمداد، بما يوفر حلولًا متكاملة للمصدرين ويساعدهم على الوصول إلى الأسواق المستهدفة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

وأوضح أن المجموعة تنفذ استثمارات استراتيجية في مصر، يأتي في مقدمتها تطوير ميناء السخنة وإنشاء المنطقة اللوجستية بالسخنة (Sokhna Logistics Park)، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.

كما استعرض مسؤولو المجموعة الإمكانات اللوجستية التي تمتلكها في مختلف الأسواق الأفريقية، والتي تشمل الموانئ ومراكز التوزيع والمخازن المتخصصة وشبكات النقل، مؤكدين جاهزية المجموعة لدعم المصدرين المصريين في قطاعات الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماويات، والأسمدة، ومواد البناء، والمنسوجات، من خلال تقديم خدمات النقل والتخزين والتوزيع والتحصيل داخل العديد من الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.

وأكد مسؤولو المجموعة أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا لعملياتها في المنطقة، وأن استثماراتها الحالية والمستقبلية تستهدف دعم حركة التجارة وتعزيز التكامل بين الأسواق الإقليمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا بين مسؤولي مجموعة موانئ دبي العالمية ورؤساء وممثلي المجالس التصديرية والجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، تناول أبرز التحديات اللوجستية التي تواجه المصدرين المصريين، وآليات الاستفادة من شبكة المجموعة العالمية في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد والتحصيل، بما يسهم في خفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، خاصة في القارة الأفريقية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة بين مجموعة موانئ دبي العالمية والمجالس التصديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، لدراسة احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المجموعة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.