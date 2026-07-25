سقوط أتوبيس في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة دون إصابات

شهدت منطقة منطي التابعة لحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط أتوبيس أجرة داخل ترعة الشرقاوية، دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث تبين أنه كانت خالى من الركاب وقت الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن الاتوبيس كان متوقفة في أحد الأماكن المخصصة للانتظار على جانب الترعة، وأثناء قيام قائده بتشغيله تحرك بشكل مفاجئ وسقط داخل المياه.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بالمعدات اللازمة، حيث جرى انتشال الاتوبيس من الترعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.