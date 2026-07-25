وكيل مديرية صحة القليوبية يتفقد مستشفى بهتيم المركزي لمتابعة انتظام العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية

أجرى الدكتور محمد جمال سلامة، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، جولة تفقدية بمستشفى بهتيم المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بمتابعة الأداء داخل المستشفيات والتأكد من انتظام سير العمل في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لتعزيز الرقابة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.



واستهدفت الجولة الوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة مدى جاهزية الأقسام المختلفة، حيث شملت المرور على العيادات الخارجية، وقسم الأشعة، والأقسام الداخلية، وقسم النساء والتوليد، والرعاية المركزة، والحضانات، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام تقديم الخدمة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

ورافق وكيل المديرية خلال الجولة الدكتورة مروة عبد الفتاح، مدير مستشفى بهتيم المركزي، حيث جرى متابعة مستوى الانضباط الإداري، وأعمال الأمن والنظافة، ومراجعة انتظام منظومة العمل داخل المستشفى.

كما ناقش وكيل المديرية عددًا من الملاحظات المتعلقة بسير العمل، موجهاً بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الأداء والانضباط لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي ضمن خطة المديرية للمتابعة المستمرة ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الانضباط، والارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية المقدمة لأهالي محافظة القليوبية.