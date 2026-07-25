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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، متوقعة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة جاءت كالتالي:
• القاهرة الكبرى: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.
• الوجه البحري: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.
• السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.
• السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة.
• شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة.
• جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.
 

وأضافت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%.

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، كما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

كما تنشط الرياح على بعض الشواطئ، تشمل السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد، دمياط، والعريش، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ في ظل ارتفاع الأمواج.

الارتفاع في درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس طقس مائل للحرارة

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