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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أكبر سعر دولار أمام الجنيه؛ استقرارًا من دون تغيير وذلك في مستهل تعاملات اليوم السبت 25-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري؛ العمل في البنوك منذ مساء الأربعاء الماضي بمناسبة إجازة ثورة 23 يوليو بخلاف يومي الراحة الأسبوعية المقررة للعاملين في الجهاز المصرفي ليصل عدد أيام إجازة البنوك 3 أيام متصلة.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لأعلى دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع في بنوك " سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار في يومه الثالث على التوالي منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل تعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيه للشراء و 51.4 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، بنك مصر، الأهلي المصري".

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع في بنوك " سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي".

ووصل ثاني أعلى سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع في بنوك "نكست، HSBC".

البنك المركزي المصري

الأصول والخصوم في البنوك

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة الإقراض والخصم في البنوك ارتفعت إلي 9.761 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 4.7% على أساس سنوي وبفارق 439.3 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من العام المالي الماضي، عن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج بما يساوي 150 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.5% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الأخرى بلغت 567.1 مليار جنيه بزيادة 20.6% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي .

فيما تراجع رصيد البنوك في مصر بمقدار 330.7 مليار جنيه بمعدل 10.9% لتصبح 2.701 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

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