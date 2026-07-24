رغم إجازة 23 يوليو.. سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع تعاملات اليوم الجمعة 24-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتًا لليوم الثاني على التوالي منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل تعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان،المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، بنك مصر، الأهلي المصري".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع في بنوك " سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع في بنوك "نكست، HSBC".