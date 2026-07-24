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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الإشادة الإنجليزية.. هل يقترب عمر مرموش من الرحيل؟

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

دخل الدولي المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، دائرة اهتمامات كبار أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما طالبت أصوات داخل نادي توتنهام هوتسبير الإدارة بتحويل بوصلتها نحو التعاقد مع النجم المصري بدلا من مواصلة السعي لضم البرازيلي سافينيو.

ووفقًا لما تناولته شبكة talkSPORT الإنجليزية شهد برنامج Inside Tottenham نقاشا واسعا حول احتياجات الفريق في سوق الانتقالات حيث رأى عدد من المحللين والمشجعين أن مرموش يمثل خيارًا أكثر اكتمالا وقدرة على تلبية متطلبات الفريق مقارنة بسافينيو.

وأكد سوني سنيلينج أحد مشجعي توتنهام المشاركين في البرنامج أن سافينيو لم يقدم الأرقام التي تبرر التعاقد معه مشيرا إلى أن مشاركاته المحدودة مع مانشستر سيتي تثير علامات استفهام بشأن قدرته على صناعة الفارق.

وأضاف أن عمر مرموش سيكون الصفقة الأنسب لتوتنهام موضحا أن اللاعب المصري يمتلك مرونة تكتيكية كبيرة إذ يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيسر فضلا عن امتلاكه السرعة والحسم أمام المرمى وهي عناصر يحتاجها الفريق اللندني.

ويأتي هذا الطرح في وقت يواصل فيه مرموش جذب اهتمام أندية البريميرليج بعدما قدم مستويات قوية منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي وأثبت قدرته على التأقلم مع المنافسات الإنجليزية رغم صعوبة حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي نيوكاسل يونايتد وضع مرموش ضمن أبرز أهدافه لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي في ظل سعي النادي لإضافة مهاجم يمتلك السرعة والقدرة على التسجيل وصناعة الفرص.

وبحسب موقع Football Insider، فإن إدارة نيوكاسل ترى في مرموش خيارا مثاليا لتعزيز القوة الهجومية، خاصة بعد عدم تحقيق بعض الصفقات الهجومية السابقة للمردود المنتظر.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع مرموش قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني حيث سجل 20 هدفا في 26 مباراة.

ورغم المنافسة القوية داخل صفوف مانشستر سيتي نجح اللاعب المصري في تسجيل 16 هدفا وصناعة 6 أهداف خلال 61 مباراة بمختلف البطولات بمعدل مساهمة تهديفية كل 140 دقيقة وهو ما يعكس تأثيره الهجومي كلما حصل على فرصة المشاركة.

ومع استمرار اهتمام توتنهام ونيوكاسل بخدماته يبقى مستقبل عمر مرموش أحد الملفات المنتظرة في سوق الانتقالات وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.

مانشستر سيتي نادي توتنهام هوتسبير عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت

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