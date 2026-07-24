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مصرع شخصين وإصابة 36.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 36.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة
ايمن رياض

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المحافظة ، ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإجراء المعاينة الأولية والتعامل مع آثار الحادث.

أسفر الحادث ، عن مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين والجثمانين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.

وتعمل الجهات المختصة على حصر بيانات الضحايا والمصابين، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة

وكشف مصدر طبي بالمستشفى  التخصصي، تطورات جديدة بشأن حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من عمال المزارع على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

وأكد المصدر الطبي أنه بعد مراجعة كشوف المصابين وإعادة حصر الحالات التي استقبلها المستشفى، مصرع شخصين وإصابة 36 شخصًا بإصابات متفاوتة، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

المنيا ملوي حادث انقلاب ربع نقل

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