محافظ بورسعيد: تشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية

اطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مبادرة نعم نحافظ على صحة أهل بورسعيد في إطار حرص محافظة بورسعيد على الحفاظ على صحة المواطنين،

واكد محافظ بورسعيد أن سلامة الغذاء تبدأ من الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المطاعم والمنشآت الغذائية، كما تعتمد على وعي المواطن في اختيار الأماكن الملتزمة بمعايير النظافة والجودة.

وناشد محافظ بورسعيد أصحاب المطاعم والكافيهات ومحال تداول الأغذية بالالتزام الكامل بقواعد النظافة العامة، وحفظ وتداول الأغذية بالطرق الصحية، والتأكد من صلاحية المنتجات، والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة المواطنين، وتعزيزًا للثقة في مستوى الخدمات المقدمة.

نعم نحافظ على صحة أهل بورسعيد

ودعا محافظ بورسعيد المواطنين إلى التأكد من نظافة المكان، وعدم شراء أو تناول الأغذية مجهولة المصدر أو غير المحفوظة بالشكل السليم، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو ممارسات قد تعرض الصحة العامة للخطر.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت الغذائية والمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات تمس الصحة العامة، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم لجميع أبناء المحافظة.