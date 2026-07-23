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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إضافة حضارية جديدة.. محافظ بورسعيد يتفقد اللسمات الأخيرة بأعمال التطوير بساحة النصر

بدء أعمال زراعة المسطحات الخضراء و البونسيانا الاسبوع القادم
بدء أعمال زراعة المسطحات الخضراء و البونسيانا الاسبوع القادم
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بساحة النصر، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات التنموية، والوقوف على نسب التنفيذ، تنفيذًا لخطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتطوير الميادين والساحات العامة، تمهيدًا لافتتاح الساحة خلال أقل من شهرين.

رافق المحافظ استاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.


 

بدء أعمال زراعة المسطحات الخضراء و البونسيانا الاسبوع القادم

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث بلغت الأعمال مراحلها النهائية، وشملت الانتهاء من أعمال طبقات الأساس، وتجهيز مسارات الحركة ومداخل ومخارج السيارات، وتحديد أماكن انتظار المركبات، والانتهاء من تنفيذ السور الموازي لمكتبة مصر العامة، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية، ومد الكابلات الخاصة بمنظومة كاميرات المراقبة الحديثة لدعم الأمن بالساحة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإنترلوك، وتركيب منظومة الإنارة بالكامل.

وأكد المحافظ بدء أعمال زراعة المسطحات الخضراء و البونسيانا الاسبوع القادم كما يجري استكمال التشطيبات النهائية لكافة عناصر المشروع، بما يعكس الطابع الحضاري والجمالي لساحة النصر، ويؤهلها لتكون إحدى أبرز الساحات الحضارية بالمحافظة.


واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ، ووجه بسرعة تكثيف معدلات العمل، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، والانتهاء من التشطيبات النهائية وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، تمهيدًا لافتتاح المشروع ووضعه في خدمة المواطنين.


وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مشروع تطوير ساحة النصر يمثل إضافة حضارية جديدة تعكس الوجه الجمالي لمدينة بورسعيد، وتسهم في تحسين الحركة المرورية، وتوفير متنفس حضاري للمواطنين والزائرين، في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والمحاور الرئيسية والارتقاء بجودة الحياة، مشددًا على المتابعة اليومية لمراحل التنفيذ والتنسيق المستمر بين الجهات المنفذة لضمان سرعة إنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية.

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