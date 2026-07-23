انطلاق فعاليات معرض بورسعيد للكتاب في دورته التاسعة

قال هيثم يونس، المفوض بإدارة أعمال الهيئة العامة للكتاب، إن معرض بورسعيد للكتاب يُعد من أهم المعارض الإقليمية التي تنظمها الهيئة في محافظات مصر.

وأضاف يونس، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، أنه يشارك هذا العام 60 دار نشر، تقدم مجموعة متنوعة من الإصدارات، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر الخاصة، كما يشارك سور الأزبكية ممثلًا في عدد من المكتبات.

وأوضح أنه لا يقتصر المعرض على بيع الكتب فقط، بل يشمل أيضًا برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى مشاركة مكتبة مصر العامة من خلال المكتبة المتنقلة.

من جانبه، قال ممدوح التابعي، مدير عام مكتبة مصر العامة ببورسعيد، إن المكتبة المتنقلة ليست المرة الأولى التي تشارك فيها، بل تشارك للعام الثاني على التوالي، ففي العام الماضي استعانوا بمكتبة متنقلة من المكتبة الرئيسية بالجيزة، أما هذا العام فيمتلكون في محافظة بورسعيد أحدث مكتبة متنقلة.

وأوضح، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، أن المكتبة المتنقلة تُعد نموذجًا مصغرًا من مكتباتهم الرئيسية، إذ تقدم جميع الأنشطة والخدمات التي يحصل عليها رواد المكتبات، وقد أُنشئت المكتبات المتنقلة للوصول إلى المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية، خاصة في قرى غرب وجنوب بورسعيد، وتقديم خدماتها الثقافية لهم.