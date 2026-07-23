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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

البحرين تطلق صافرات الإنذار.. والداخلية تدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء

البحرين
البحرين
محمود نوفل

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار ، داعية كلا من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

ولاحقا ؛ أكدت قوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الهجمات الإيرانية.


وقالت قوة دفاع البحرين: “جميع الأسلحة والوحدات في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي”.

وأضافت قوة دفاع البحرين:" استهداف المدنيين والممتلكات بالصواريخ والمسيرات انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وفي وقت سابق، جددت مملكة البحرين تأكيد موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، معلنة تضامنها الكامل مع كل ما تتخذه الرياض من إجراءات تهدف إلى الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وذلك في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتصاعد التحديات الإقليمية.

وجاء الموقف البحريني في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام، أكدت فيه وزارة الخارجية البحرينية دعمها التام للمملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها الوطني، مشددة على أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي بأسرها

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