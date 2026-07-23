عمولة وكيله كانت العقبة.. بشكتاش يقترب من ضم محمد صلاح

كشفت تقارير الصحف التركية عن اقتراب نادي بشكتاش التركي من إنهاء صفقة انتقال محمد صلاح للفريق بعد التوصل لاتفاق مع وكيله بشأن العمولة.

وتراجع رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح عن العمولة التي طلبها في الصفقة ووصلت نسبتها 35% وهو ما عطل الصفقة خلال الاسابيع الماضية

في الوقت ذاته توصل النادي التركي لاتفاق نهائي مع محمد صلاح استعدادا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة منتظرة للجماهير.

أردوغان يتابع صفقة محمد صلاح

ذكر الصحفي التركي دوغان غوندوغدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على معلومات من سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، بشأن تطورات المفاوضات الخاصة بإمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للتقارير، فإن أردوغان يُولي اهتمامًا بالصفقة، ويعتقد أن انضمام محمد صلاح إلى الدوري التركي سيمنح الكرة التركية دفعة كبيرة على المستوى الإعلامي والتسويقي، في ظل الشعبية العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

وتأتي هذه الأنباء في وقت لا يزال فيه مستقبل محمد صلاح محل اهتمام واسع، وسط استمرار الحديث عن ارتباط اسمه بعدد من الأندية، دون صدور أي إعلان رسمي بشأن انتقاله إلى بشكتاش حتى الآن.