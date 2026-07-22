بشكتاش يجهّز القميص رقم 11 لمحمد صلاح بعد تغيير رقم الوافد الجديد أواتارا

كشفت تقارير صحفية تركية عن خطوة جديدة من جانب نادي بشكتاش التركي، قد تمهد لانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Sözcü" التركية، قررت إدارة بشكتاش تغيير رقم قميص الوافد الجديد أواتارا من 11 إلى 20، من أجل إتاحة الرقم 11، الذي ارتبط بمحمد صلاح طوال مسيرته الكروية، خاصة خلال فترة تألقه مع ليفربول.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة إدارة النادي التركي في تجهيز الأجواء لاستقبال قائد منتخب مصر، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى بشكتاش خلال الفترة الأخيرة، مع وجود تقارير تحدثت عن تقدم في المفاوضات، إلا أن الصفقة لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن، وسط استمرار المحادثات بين إدارة النادي واللاعب.

ويُعد الرقم 11 علامة مميزة في مسيرة محمد صلاح، بعد ما ارتداه لسنوات مع ليفربول، وحقق به العديد من الإنجازات والألقاب، ليصبح مرتبطًا بشكل كبير بالنجم المصري في ذاكرة جماهير كرة القدم.