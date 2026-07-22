نقيب الأطباء: أزمة المستشفيات لن تُحل بإقالة المسؤولين فقط

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن أزمة المستشفيات الحكومية لا تُحل بتغيير القيادات أو محاسبة الأفراد فقط؛ وإنما تحتاج إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية، وزيادة مخصصات الصحة، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة.

نقيب الأطباء: لسنا ضد المحاسبة

أكد عبد الحي خلال برنامج يحدث في مصر، أن النقابة لا تعارض محاسبة أي مسؤول مقصر، لكنها تطالب بأن تكون المحاسبة وفق مؤشرات أداء حقيقية مع معالجة أسباب القصور، وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص.

المشكلة في المنظومة وليس الأفراد

وأوضح أن تكرار الأزمات والمشاهد نفسها في المستشفيات؛ يؤكد وجود خلل في النظام الإداري وآليات التعامل مع المشكلات، قائلاً "القضية أعمق من مجرد تغيير أشخاص".

نقص العمالة وميزانيات النظافة

وأشار إلى أن بعض المستشفيات لا تمتلك عمال نظافة؛ بسبب وقف التعيينات منذ سنوات، كما أنها لا تملك ميزانيات للتعاقد مع شركات متخصصة؛ ما ينعكس على مستوى الخدمات.

زيادة ميزانية الصحة ضرورة

وشدد نقيب الأطباء على أن نقص المستلزمات الطبية والأدوية والمستهلكات سببه ضعف التمويل، مطالبًا بزيادة مخصصات قطاع الصحة؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية داخل المستشفيات.

المرضى يشترون المستلزمات من خارج المستشفى

ولفت إلى أن بعض المرضى يضطرون إلى شراء الشاش والقطن والسرنجات من خارج المستشفى؛ بسبب نقصها داخل المستشفيات، وهو ما وصفه بأنه “نتيجة مباشرة لضعف الإمكانات وليس تقصيرًا فرديًا”.