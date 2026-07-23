رفضت الهبوط الاضطراري.. طبيبة مصرية تنقذ حياة راكب على متن طائرة بعد فقدانه الوعي

روت الدكتورة مروة صلاح، الطبيبة المصرية، تفاصيل إنقاذها حياة أحد الركاب على متن رحلة متجهة من لندن إلى القاهرة، بعدما تعرض لفقدان الوعي وانخفاض حاد في الضغط والسكر، مؤكدة أن التدخل السريع حال دون اضطرار الطائرة للهبوط الاضطراري.

تفاصيل الواقعة

قالت الدكتورة مروة صلاح إنها كانت عائدة من لندن بعد حضور مؤتمر طبي، وبعد نحو نصف ساعة من إقلاع الطائرة، أعلن قائد الرحلة عن حاجته إلى طبيب بعد تعرض أحد الركاب لحالة إغماء وصعوبة في التنفس.

تشخيص سريع وإنقاذ للمريض

وأوضحت أنها وجدت الراكب فاقدًا للوعي، وبفحصه تبين أن ضغط الدم انخفض إلى 80/40 مع انخفاض شديد في مستوى السكر، لتبدأ فورًا في تقديم الإسعافات الأولية باستخدام تجهيزات الحقيبة الطبية الموجودة على متن الطائرة.

رفض الهبوط الاضطراري

وأضافت أن قائد الطائرة عرض عليها الهبوط اضطراريًا في اليونان، لكنها طلبت الانتظار بعد أن تمكنت من تشخيص الحالة، مؤكدة أن المريض استجاب للعلاج بالمحاليل الوريدية والجلوكوز، واستعاد وعيه تدريجيًا، ما سمح باستكمال الرحلة بأمان.