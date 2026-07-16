إسعافات أولية في الجو.. طبيبة مصرية تنقذ حياة راكب على رحلة طيران| تفاصيل

كشفت الدكتورة مروة صلاح، كواليس وتفاصيل قيامها بإنقاذ حياة راكب على متن رحلة طيران قادمة من لندن.



وقالت مروة صلاح في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" بعد الإقلاع بنصف ساعة احد الركاب شعر بصعوبة في التنفس وبدأ يفقد الوعي وسقط على أرض الطائرة ".

وتابعت مروة صلاح :" كابتن الطائرة طالب أي طبيب بالتوجه إلى مكان الراكب فاقد الوعي ".



واكملت مروة صلاح :" لما وصلت للراكب لقيته فاقد الوعي ويده باردة جدا وطلبت شنطة الإسعافات الأولية على الطائرة وقمت بقياس الضغط والسكر ووجدت أن النسب منخفضة ".

ولفتت مروة صلاح :" نقلنا الراكب على كرسي وقمت بتركيب محلول ملح للراكب وبدأت العلامات الحيوية في التحسن بالتدريج وبدأ في استعادة الوعي".

