الشباب والرياضة بالغربية تواصل تكثيف حملات المرور على حمامات السباحة

واصل اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، متابعة تنفيذ حملات المرور الميداني على حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.

وذلك من خلال مشاركته اليوم الخميس في أعمال لجنة المتابعة بمركز التنمية الشبابية بكفر الزيات، لمتابعة تطبيق منظومة حوكمة حمامات السباحة، والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المترددين وتوفير بيئة رياضية آمنة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية.

كما ضمت اللجنة أحمد المرسي، وكيل المديرية للشباب، وولاء محمود، معاون وكيل الوزارة للشؤون الشبابية، إلى جانب مسؤولي الإدارة الاستراتيجية، وإدارتي الشباب والرياضة، والإدارة الهندسية.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، تابعت اللجنة انتظام منظومة التشغيل داخل حمامات السباحة، وراجعت سجلات التشغيل، ومدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والتأكد من وجود المنقذين المؤهلين والحاصلين على الشهادات المعتمدة، فضلًا عن متابعة تنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بمنظومة الحوكمة.

دعم ملاحظات ومخالفات

كما رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات الفنية والتنظيمية، واوصت بغلق الحمام لحين تلافى الملاحظات .

وأكد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة الوزارة للمتابعة والرقابة الميدانية على جميع حمامات السباحة، مشددًا على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس اشتراطات الأمن والسلامة أو الضوابط المنظمة للتشغيل.

دعم منظومة كاميرات مراقبة



وأضاف أن المديرية تتابع بصورة مستمرة استكمال منظومة كاميرات المراقبة، وتوفير خدمات الإنترنت داخل حمامات السباحة، بما يعزز منظومة الرقابة وسرعة الاستجابة لأي طارئ، إلى جانب الالتزام الكامل بالأكواد الفنية والهندسية المعتمدة، واستمرار أعمال الصيانة الدورية، وتوفير العدد الكافي من المنقذين المؤهلين.

حملات مرورية

واختتم وكيل الوزارة بالتأكيد على استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على جميع حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، وحرصًا على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية متميزة وآمنة لجميع المواطنين.