البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 220.143 مليار جنيه بفائدة 30%

أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه وذلك خلال مزاد علني تم إجراؤه اليوم.





قال البنك المركزي المصري إنه طرح أدوات الدين في صورة أذون خزانة لصالح وزارة المالية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة.

وصل إجمالي العروض التي قدمها بنوك الاستثمار والمستثمرون نحو 2141 طلبا بقيمة 220.143 مليار جنيه بما يعادل 4.35 مليار دولار.

وقال التقرير إن إجمالي الطلبات المقدمة للاستثمار في أجل 364 يوما بلغت 87.6 مليار جنيه تضمنت 812 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المطروح 26.148% وأقل سعر بنسبة 24.77% وأعلي سعر بنسبة 30%.

بينما سجل حجم الطلبات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 133.534 مليار جنيه تضمنت 1329 طلبًا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقدم نحو 25.6% وأقل سعر بنسبة 24.85%% وأعلي سعر بنسبة 29.5%.