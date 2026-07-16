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إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالقناطر الخيرية للمفتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالقناطر الخيرية للمفتي

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، إحالة أوراق مندوب مبيعات إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، وإحراز أداة استخدمت في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، وعضوية المستشارين حسين رشدي حسين، والدكتور محمد صفوت الحسيني، وأمانة سر عبد الحكيم جمال الدين.
وكشف أمر الإحالة في الجناية رقم 13187 لسنة 2025 القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1185 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سلامة س. س. ح"، 35 عامًا، مندوب مبيعات، مقيم بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، قتل شقيقته المجني عليها "مها سعيد سلامة حسانين" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقته إثر خلافات سابقة بينهما، وأعد قطعة خشبية لتنفيذ جريمته، ثم انتظر حتى سمحت له الفرصة في غياب زوج المجني عليها، وتوجه إلى منزلها، وما إن سمحت له بالدخول حتى باغتها بعدة ضربات استقرت إحداها برأسها، فسقطت أرضًا متأثرة بإصابتها، قبل أن يواصل الاعتداء عليها بضربات متفرقة في أنحاء جسدها، محدثًا الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة "قطعة خشبية" استخدمها في الاعتداء على المجني عليها.

القليوبية محكمة شبرا الخيمة القناطر الخيرية محافظة القليوبية

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