ضبط 20 ألف عبوة حلوى ومشروبات مجهولة ومنتهية الصلاحية في القليوبية

شنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية والمخازن غير المرخصة بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول، خاصة المنتجات التي يقبل عليها الأطفال.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، وبإشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبالتنسيق مع الأستاذ محمد صبحي مراقب عام الأغذية.



وأسفرت الحملات عن ضبط 19 ألفًا و892 عبوة من المنتجات الغذائية المخالفة، تضمنت 14 ألفًا و400 عبوة حلوى "توفي" مجهولة المصدر تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، و5 آلاف عبوة مشروب سكري "لوليتا" مجهولة المصدر تحمل بيانات إنتاج وصلاحية غير معتمدة، بالإضافة إلى 300 عبوة مشروب سكري صناعي تحتوي على ألوان غير مصرح بها، و192 عبوة حلوى للأطفال منتهية الصلاحية.



كما كشفت الحملات عن تداول وتخزين المضبوطات بطرق غير صحية، حيث تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، مع تحرير محاضر للمخالفات المتعلقة بعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، إلى جانب التوصية بغلق عدد من المنشآت غير المرخصة التي تمثل خطرًا على الصحة العامة.



وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق بكل حزم، مشددة على أن سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال، تمثل أولوية قصوى، وداعية المواطنين إلى شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على الصحة العامة.