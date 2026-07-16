تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية ونفطية عراقية تعرض ناقلة نفط في ميناء البصرة لهجوم بمسيرة دون أضرار ، مشيرة إلى تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة بعد الحادثة.

وكانت مصادر أمنية عراقية في وقت سابق ، أعلنت تفعيل منظومات الدفاعات الجوية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في إطار إجراءات احترازية بالتزامن مع تطورات أمنية تشهدها المنطقة.



ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الأمنية والإقليمية، حيث شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية حوادث استهداف بطائرات مسيرة وصواريخ، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ تدابير احترازية لحماية المنشآت الحيوية والمناطق الحساسة.

وتتابع الجهات الأمنية والعسكرية الموقف، فيما يُنتظر صدور بيانات رسمية توضح ملابسات تفعيل الدفاعات الجوية وأي تطورات ميدانية مرتبطة بالحادث.