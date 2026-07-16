حوار ساخن أمس بين ميسي وبيلينجهام| تفاصيل

دار حوار ساخن أمس، الأربعاء، بين ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، وبيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم.

وقال ميسي لبيلينجهام إن الحكم كان يجب أن يحتسب القرار لصالح الأرجنتين، موضحا: “لقد ضربني في رأسي”،.ليرد بيلينجهام: “لا، لم يكن هناك خطأ”.

وحسم منتخب الأرجنتين تأهله لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث أقيمت المباراة على ملعب أتالانتا.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم لمتابعة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل.