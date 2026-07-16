مدبولي: الحل الدبلوماسي السبيل الوحيد لاحتواء التصعيد بالمنطقة وتحقيق الأمن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إذ ناقش عددًا من الملفات والموضوعات المهمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

وقال مدبولي إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حذرت منذ البداية من خطورة التصعيد واللجوء إلى الحلول العسكرية، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن إنهاء الأزمات الحالية لن يتحقق إلا من خلال التحركات الدبلوماسية واحتواء التوترات، بما يسهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية وتحقيق السلم والأمن.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على احتواء تداعيات التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية المكثفة بهدف الوصول إلى اتفاق دائم ينهي الأزمة.