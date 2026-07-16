الجزائر: وفاة وإصابة 30 شخصا إثر حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية

أعلنت مصلحة الحماية المدنية الجزائرية، اليوم /الخميس/، نشوب حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية (الجزائر العاصمة) مخلفا وفاة 11 شخصا وإصابة 19 آخرين,

وأضافت المصلحة، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، مواصلة عملية إخماد الحريق التي وصلت حصيلة ضحاياها الأولية إلى 11 حالة وفاة وإصابة 19 آخرين من بينهم 10 تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة، واثنان يعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس، و7 أشخاص في حالة صدمة نفسية، كما تم التكفل بـ5 أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن.

وخصصت سلطات الحماية لعملية إخماد الحريق 10 شاحنات إطفاء، و16 سيارة إسعاف،وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة، وشاحنتي السلم الميكانيكي إلى جانب دعم من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل.