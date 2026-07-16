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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اقامة منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فداناً بتوشكي

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، المُنشأ بالقرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979، لتؤول كافة أصول وموارد الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يُحَل مجلس إدارة الصندوق وتُلغى وظيفة المدير التنفيذي له.  
كما نص مشروع القرار على أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل الصندوق في العقود المُبرمة مع المُخصص لهم وحدات من الصندوق، وذلك في كافة الحقوق والالتزامات المُترتبة على هذه العقود.

ووافق مجلس الوزراء لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المُرخص به من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة في النقل والخدمات؛ لإقامة منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فداناً بمدينة توشكي بمحافظة أسوان، لخدمة مشروع الميناء الجاف المُزمع اقامته بالمنطقة، لخدمة حركة التجارة والنقل واللوجيستيات بمنطقة جنوب الوادي.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركزٍ إقليمي وعالمي للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الاستثمارات الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بالمناطق الواعدة، حيث يمثل المشروع المشار اليه أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن دوره في تعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ومختلف السلع والبضائع.

مجلس الوزراء مشروع صندوق تمويل المساكن أصول وموارد الصندوق الصندوق

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