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عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حالة من الترقب تسيطر على المعلمين حاليا ، بعد أن كتبت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على فيس بوك: ترقبوا خبرا سارا طال انتظاره.

وكشف المعلمون على فيس بوك ، عن توقعاتهم وأمنياتهم لطبيعة هذا الخبر السار المنتظر ، حيث توقع محمد عز : عقود ثابتة لمعلمي الحصة تضمن حقوقهم والاستقرار الوظيفي والمعيشي ، كما تساءل عادل عبد العال : هترجعولنا الحزمة الاجتماعية اللى اتخصمت بأثر رجعي؟.

وقال أحمد حسن : يارب يكون إنصاف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وجميع الأخصائيين التربويين وضمهم لحافز الصفوف الاولى وحافز الألف جنيه.

وتساءل إسلام محمد: هتظبطوا الأساسي على ٢٠٢٦؟

ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، رسالة عاجلة للمعلمين نصها كالتالي: ترقبوا خبرا سارا طال انتظاره.

منشور الإدارة المركزية لشئون المعلمين

ومن جانبهم تفاعل المعلمون بشكل واسع على المنشور على فيس بوك ، حيث جاءت ابرز التعليقات كالتالي : 

  • يا ريت الحزمة الاجتماعية
  • يا ترى ايه ؟
  • تعيين مدرسين الحصة ؟
  • نسأل الله التساهيل

أحكام قانون التعليم

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، أنه إيماء إلى ورود العديد من الاستفسارات من المديريات التعليمية، بشأن كيفية تطبيق نص المادة (٨٨) من القانون رقم (١٦٩) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (١٣٩) لسنه ١٩٨١، بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته، فقد تقرر تطبيق القواعد الآتية:


أولاً: بالنسبة للسادة المعلمين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التعليم المنصوص عليها بالمادة (٧١) من قانون التعليم، عند بلوغهم سن الستين، فإنهم يستبقون في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام الدراسي في ٨/٣١ من كل عام.


ثانياً: بالنسبة لمن كانوا يشغلون وظائف أعضاء هيئة التعليم المنصوص عليها بالمادة (٧١) من قانون التعليم، وتم نقلهم على وظائف بالمجموعات النوعية والتي تخضع لقواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦، لا يستبقون فى الخدمة عند بلوغهم سن الستين، ويطبق عليهم نص المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية.


 

المعلمين التربية والتعليم التعليم المعلمون

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