طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يحتفلون بانتهاء ماراثون امتحانات 2026

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، أجواءً من البهجة والسعادة عقب انتهاء آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2025/2026، حيث خرج الطلاب وسط حالة من الارتياح بعد أسابيع من الاستعداد والامتحانات، ليجدوا في استقبالهم أسرهم وأصدقاؤهم بالورود والهدايا والبالونات، احتفالًا بانتهاء ماراثون الثانوية العامة.

وامتلأت محيطات اللجان بمظاهر الفرحة، إذ حرص أولياء الأمور على التقاط الصور التذكارية مع أبنائهم، بينما علت الزغاريد والهتافات التي عبرت عن فرحة انتهاء واحدة من أهم المراحل الدراسية، في مشهد رسم البسمة على وجوه الطلاب وأسرهم.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحانات جاءت متفاوتة في مستوى الصعوبة، إلا أن شعورهم بانتهاء العام الدراسي كان كافيًا لينسيهم ضغوط الفترة الماضية، معربين عن أملهم في تحقيق النتائج التي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يحلمون بها.

خلفية:

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت هذا العام تقدم 66 ألفًا و117 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة، موزعين على الشعب المختلفة، حيث أدوا الامتحانات داخل 124 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية، إلى جانب لجنة لمدارس المتفوقين (STEM)، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.