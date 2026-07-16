البابا تواضروس يشيد بطالب إعدادي ابتكر تطبيقًا بالذكاء الاصطناعي لدراسة الكتاب المقدس

شهدت احتفالية تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، التي ترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عرضًا مميزًا للطالب مانويل جورج، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي قدم مشروعًا تقنيًا مبتكرًا يحمل اسم "Agios"، وهو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لدراسة الكتاب المقدس ومساعدة الخدام والآباء الكهنة في إعداد الدروس، وسط إشادة من قداسة البابا بالفكرة والمجهود المبذول.

ويُعد مانويل أحد أوائل الشهادة الإعدادية هذا العام بعدما حقق مجموع 99%، إلى جانب تميزه في مجال البرمجة، حيث أوضح أنه بدأ تعلمها منذ أربع سنوات، ونفذ خلالها عدة مشروعات في تصميم المواقع والأنظمة الإلكترونية، قبل أن يتجه لتطوير التطبيق.

ويقدم تطبيق "Agios" مجموعة من الخدمات، أبرزها خرائط تفاعلية ثلاثية الأبعاد للأماكن الكتابية، وشرح للآيات من الجوانب اللغوية والآبائية والتاريخية، والرد على الشبهات، والبحث الذكي بالمعنى، وخطط للقراءة اليومية، إلى جانب نظام تحفيزي بالنقاط والأوسمة، والكتاب المقدس المسموع، وإمكانية حفظ الآيات وتصنيفها ومشاركتها.

وأكد مانويل أن التطبيق يعتمد فقط على مراجع وتفسيرات أرثوذكسية معتمدة، تمت مراجعتها مع عدد من الآباء الكهنة لضمان دقة المحتوى، مشيرًا إلى أن كنيسة الملاك ميخائيل بمصطفى كامل قدمت له الدعم المادي والمعنوي، وكان للأب القس أثناسيوس وديع والأب القس إبرام إميل دور بارز في تشجيعه حتى خروج المشروع إلى النور.

وفي ختام العرض، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالمشروع، معتبرًا أنه نموذج مشرف لاستثمار التكنولوجيا الحديثة في خدمة الكنيسة ودراسة الكتاب المقدس، ودعا الحاضرين إلى الاستفادة من التطبيق في القراءة والدراسة الروحية.