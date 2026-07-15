البابا تواضروس من الإسكندرية: «الاتكال على الله» يبدأ بتسليم القلب.. ويكرّم أوائل الشهادة الإعدادية| صور

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، حيث تناول في الحلقة السابعة "قانون الاتكال على الله"، مؤكدًا أن الاتكال الحقيقي يبدأ بتسليم الإنسان قلبه وحياته لله، وعدم الاعتماد على الفهم البشري وحده، بل الثقة في تدبير الله ومعرفته في كل طرق الحياة.

وأوضح قداسته، مستندًا إلى الآيتين من سفر الأمثال: "تَوَكَّلْ عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِكَ... وَهُوَ يُقَوِّمُ سُبُلَكَ"، أن الله يقود الإنسان ويعيد ترتيب حياته، ويحول الضعفات والفشل إلى فرص للنمو والنجاح، مشيرًا إلى أمثلة كتابية مثل داود النبي، ودانيال، وموسى، وراعوث الموآبية، ومؤكدًا أن الطريق المستقيم هو الذي يسير فيه الإنسان مع الله.

وفي ختام الاجتماع، كرّم قداسة البابا أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، كما شهد تقديم أحد طلاب المرحلة الإعدادية لتطبيق "Agios Bible"، الذي يهدف إلى تشجيع الشباب على الارتباط بالكتاب المقدس وتنمية حياتهم الروحية.