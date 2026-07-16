بعد ريمونتادا الليلة.. الأرجنتين ثاني أكثر المنتخبات تأهلًا لنهائي المونديال

واصل منتخب الأرجنتين مسيرته الناجحة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه المثير على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "أتالانتا" ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبهذا الإنجاز، بلغ المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر المنتخبات وصولًا إلى المباراة النهائية في تاريخ البطولة، متجاوزًا منتخبي البرازيل وإيطاليا اللذين وصلا إلى النهائي في ست مناسبات لكل منهما، بينما لا تزال ألمانيا تتصدر القائمة بثمانية نهائيات.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما افتتح منتخب إنجلترا التسجيل في الدقيقة 55 عن طريق أنتوني جوردون، الذي استغل عرضية متقنة من مورجان روجرز وأسكن الكرة في شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.

ورفض المنتخب الأرجنتيني الاستسلام، ليعود إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 85 عبر إنزو فرنانديز، الذي سجل هدف التعادل بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف منتخب التانجو هدف الفوز والتأهل، بعدما ارتقى لاوتارو مارتينيز لعرضية متقنة من القائد ليونيل ميسي، وحولها برأسه إلى الشباك في الدقيقة 90+2، مانحًا الأرجنتين انتصارًا ثمينًا وبطاقة العبور إلى النهائي.

ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل، في مواجهة مرتقبة يتطلع خلالها منتخب التانجو إلى التتويج باللقب العالمي، بينما تسعى إسبانيا لإضافة لقب جديد إلى سجلها.

وخاض منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل ضم جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه جيمس، ستونز، جويهي وسبينس في الدفاع، فيما تواجد رايس، أندرسون وجود بيلينجهام في خط الوسط، وقاد الهجوم الثلاثي مورجان روجرز، أنتوني جوردون، وهاري كين.

في المقابل، اعتمد المنتخب الأرجنتيني على إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز وتاجليافيكو في الدفاع، بينما ضم خط الوسط سيميوني، باريديس، إنزو فرنانديز وماك أليستر، فيما قاد الهجوم الثنائي ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.