الأرصاد: طقس حار رطب غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا، الخميس طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

وأشارت إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين مترين و2.5 متر، ورياح شمالية غربية، فيما يكون خليج السويس معتدلًا إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 25

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 اكتوبر 36 38 23

بنها 35 37 25

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 33 36 24

بلطيم 32 35 24

المنصورة 35 37 23

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 24

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 33 37 25

الاسماعيلية 36 38 23

السويس 35 37 24

العريش 34 37 22

رفح 33 36 21

رأس سدر 37 39 25

نخل 36 38 21

كاترين 33 35 19

الطور 35 37 25

طابا 35 37 23

شرم الشيخ 40 42 29

الغردقة 38 40 28

الاسكندرية 32 35 24

العلمين 30 34 23

مطروح 29 33 23

السلوم 33 36 22

سيوة 36 38 22

رأس غارب 37 39 27

سفاجا 38 40 28

مرسى علم 37 39 27

شلاتين 38 41 29

حلايب 34 37 29

أبو رماد 36 38 28

مرسى حميرة 37 40 28

أبرق 37 39 29

جبل علبة 36 38 28

رأس حدربة 33 36 29

الفيوم 36 38 24

بني سويف 36 38 24

المنيا 37 39 23

أسيوط 37 39 23

سوهاج 40 41 25

قنا 42 43 26

الأقصر 42 43 27

أسوان 43 44 28

الوادى الجديد 40 41 25

أبوسمبل 41 42 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 32

المدينة 47 35

الرياض 46 31

المنامة 40 32

أبوظبى 43 33

الدوحة 42 33

الكويت 50 35

دمشق 39 19

بيروت 30 26

عمان 33 21

القدس 31 21

غزة 30 24

بغداد 48 30

مسقط 34 28

صنعاء 28 16

الخرطوم 40 28

طرابلس 34 26

تونس 40 24

الجزائر 31 24

الرباط 28 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 17

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 36 27

نيودلهى 37 29

جاكرتا 34 23

بكين 36 23

كوالالمبور 34 21

طوكيو 34 26

أثينا 35 24

روما 39 22

باريس 34 21

مدريد 35 20

برلين 28 16

لندن 29 16

مونتريال 30 19

موسكو 21 10

نيويورك 34 24

واشنطن 38 26

نواكشوط 32 26

أديس أبابا 21 13



