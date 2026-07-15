ماتزعلوش من اللي جاي.. أحمد موسى: ملف الناشئين في الأندية يواجه أزمات كبيرة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منظومة قطاعات الناشئين في الأندية المصرية تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير شامل، مشددًا على أن بناء مستقبل الكرة المصرية يبدأ من الاهتمام بالمواهب الشابة.

وقال موسى، عبر قناة صدى البلد: "ملف قطاع الناشئين في الأندية يحتاج إلى وقفة، ومتزعلوش من اللي جاي"، موضحًا أن النجم محمد صلاح يتمنى رؤية منتخب مصر حاضرًا في جميع البطولات، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة وليس جهودًا فردية.

وأضاف أن تطوير الناشئين واكتشاف المواهب وتأهيلها بشكل علمي يمثل الطريق لإعداد أجيال جديدة قادرة على دعم المنتخب الوطني وتحقيق طموحات الجماهير المصرية.