أحمد موسى: ملف الناشئين في الأندية كارثي.. وإصلاح الكرة المصرية يبدأ من القاعدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف قطاع الناشئين في الأندية المصرية يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، واصفًا الوضع الحالي بأنه "كارثي"، مشددًا على أن تطوير الكرة المصرية لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالمواهب الشابة.

وقال موسى، عبر قناة “صدى البلد”: "ملف قطاع الناشئين في الأندية كارثي، ومتزعلوش من اللي جاي"، مؤكدًا أن النجم محمد صلاح يتمنى أن يرى منتخب مصر حاضرًا في جميع البطولات، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى عمل جماعي وليس جهود فردية.

وأضاف أن البداية الحقيقية للنهوض بالكرة المصرية تكون من خلال إصلاح منظومة الناشئين داخل الأندية، واكتشاف المواهب وتأهيلها بشكل علمي، بما يضمن وجود أجيال قادرة على تمثيل المنتخب الوطني في السنوات المقبلة.