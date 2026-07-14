أحمد موسى: الحكومة بدأت تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن التخفيف عن المواطنين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك توجيه رئاسي خلال افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية بوضع خطة اقتصادية للتخفيف عن المواطنين من خلال خفض أسعار السلع، واليوم بدأت الحكومة العمل على هذا التوجيه.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء عقد اليوم نحو 8 اجتماعات اليوم أهمها الاجتماع الأخير الذي انتهى منذ قليل.

وأكد أن الاجتماع شارك فيه كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وأكد أنه تم تشكيل لجنة عليا للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية، واستكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين وزارة التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر لتكون الذراع التنفيذي للمشروع الوطني كاري أون.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكون هناك آلية للتحرك السريع حال وجود نقص في المعروض وهذا هو دور الدولة ترى المواطن واحتياجه وتوفر له ما يريد.