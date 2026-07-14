هل تجوز الصلاة بملابس عليها د.م؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الصلاة بملابس عليها بقع دم، موضحًا التفصيل الشرعي في هذه المسألة.

حكم الصلاة بملابس عليها بقع د.م

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الدم النجس المقصود في الشريعة هو “الدم المسفوح”، وهو الذي يخرج من الحيوان عند الذبح، لافتًا إلى أن هذا النوع هو الذي يجب الاحتراز منه، ولا تصح الصلاة مع وجوده على الثوب أو البدن.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الناس يقعون في خطأ شائع، مثل تلطيخ الأيدي أو الجدران بهذا الدم أثناء الذبح، مؤكدًا أن هذا التصرف غير صحيح شرعًا، لأن هذا الدم يُعد نجسًا.

وفي المقابل، بيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الدم الموجود داخل العروق أو الذي يكون في اللحم ليس نجسًا، بل يُعفى عنه، موضحًا أن من يعمل في مهنة الجزارة قد تصيبه بقع من هذا النوع أثناء التعامل مع اللحم، ولا حرج عليه في الصلاة بها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفارق الأساسي في الحكم هو نوع الدم، فإذا كان من الدم المسفوح الخارج عند الذبح فهو الممنوع، أما غير ذلك مما يكون داخل اللحم فلا يؤثر على صحة الصلاة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الفهم كان معمولًا به منذ عهد الصحابة، حيث وردت آثار عنهم في التيسير في مثل هذه الحالات، بما يراعي طبيعة الأعمال والمهن المختلفة.