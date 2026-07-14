دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. مساء اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر صفر لعام 1448 هـ مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر المحرم 1448 هـ، الموافق 14 يوليو 2026، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

موعد شهر صفر

وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء، يكون غداً الأربعاء 15 يوليو 2026 هو غرة شهر صفر لعام 1448هـ، أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فيكون يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 هو المتمم لشهر المحرم، على أن تكون غرة شهر صفر يوم الخميس 16 يوليو 2026.

سبب تسمية شهر صفر بهذا الاسم ؟

شهر صفر هو الشهر الثاني في التقويم الهجري بعد المحرم، وكان العرب في الجاهلية يتشاءمون من شهر صفر، لذا اسموه صفر الخير مخالفة للجاهلية بتشاؤمهم من هذا الشهر، ونبذاً لاعتقاد التشاؤم الذي وصم به، وعندما جاء الإسلام محى كل هذه العادات الجاهلية، ومعالم التعلق بغير الله تعالى، وثبت الإيمان في النفوس.

شهر صفر من الأشهر الهجرية ، وشهر صفر ليس شهرًا منحوسًا كما يعتقد البعض، وليس من عقيدة المؤمن الذي يعلم أنَّ الحوادث بيد الله وأنَّ الأيام والشهور لا تدبير لها بل هي مدبرة مسخرة، ليس عن عقيدته أن يستاء من هذا الشهر، أو يتضجر، أو يمتنع من مزاولة أموره الشخصية، في شؤون حياته، بل هو كبقية الأشهر والأيام.

لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم

سمي شهر صفر بهذا الاسم، لأن ديار العرب كانت تَصْفُر أي تخلو من أهلها، لخروجهم فيه ليقاتلوا ويبحثوا عن الطعام ويسافروا هربًا من حر الصيف، ويقال أيضًا شهر صفر سمي بذلك لأن الريح كانت تعصف بشدة فكان لحركتها صفير.

تسمية صفر بهذا الاسم

هناك أسباب لتسميته صفر بهذا الاسم، فقيل إنه الشهر الذي يمتار الناس فيه أي يجمعون الطعام والحب من المواضع، وقيل أيضا إنه سمي صفرا، لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا، وقيل سمي بذلك لأنه الشهر الذي كانوا يغزون فيه القبائل، ويتركون من لقوا صفرا من المتاع أي بلا متاع.. ومن الأسباب الأخرى لتسميته، قيل إنه الشهر الذي تصفر فيه الأشجار، وقيل إن العرب في هذا الشهر كانوا يخرجون إلى بلاد اسمها الصفرية، وقيل أيضا: سمي بذلك لأن العرب قديما كانوا يخرجون في طلب الغارات، فتبقى ديارهم صفرا، أي خالية.