ارتفاع أسعار المهاجمين يضع الأهلي أمام تحدٍ في سوق الانتقالات

يواجه النادي الأهلي، تحديًا في مفاوضاته للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المهاجمين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الأسماء التي دخلت دائرة اهتمام الأهلي تتمتع بمستويات فنية مميزة، وهو ما انعكس على قيمتها السوقية وطلبات أنديتها المالية، الأمر الذي يزيد من صعوبة إتمام الصفقات.

ويظل الأهلي يواصل دراسة الخيارات المتاحة، بحثًا عن التعاقد مع مهاجم يلبي احتياجات الجهاز الفني، مع تحقيق التوازن بين الجودة الفنية والتكلفة المالية المناسبة.