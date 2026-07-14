مدرب الأهلي السابق.. ييس توروب مديرا فنيا لنادي جينك البلجيكي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عن تطورات جديدة تخص عددًا من المدربين واللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح شوبير أن توروب، المدرب السابق للنادي الأهلي، تولى رسميًا القيادة الفنية لنادي جينك البلجيكي.

وأضاف أن انتقال الثلاثي فيستون مايلي، وفخري لاكاي، وجان كلود إلى صفوف نادي أهلي طرابلس الليبي أصبح نهائيًا، مؤكدًا اكتمال انضمامهم إلى الفريق الليبي

وفي السياق ذاته، أنهى النادي البلجيكي إجراءات التعاقد مع بيتر باليت ليشغل منصب المدرب المساعد، خلفًا لـ يوهان فان رومست، الذي قرر الرحيل برفقة نيكي هاين إلى بيرنلي.

ويمنح هذا التعيين أفضلية إضافية لييس توروب، خاصة أن باليت سبق له العمل ضمن جهازه الفني في نادي جينت البلجيكي، حيث شكّل الثنائي تعاونًا استمر لمدة عامين، وهو ما قد يسهل عودة المدرب الدنماركي إلى جينك خلال الفترة المقبلة.