راح يشرب مية رجع جثة.. قصة طفل انتهت حياته أمام الكولدير في شبرا الخيمة

في لحظات لم يتخيل أحد أنها ستكون الأخيرة في حياته خرج طفل صغير في أحد شوارع شبرا الخيمة ليشرب كوب من الماء من "الكولدير" القريب، لكن القدر كان يحمل له نهاية مأساوية بعدما دهسته سيارة أثناء وقوفه، ليسقط جثة هامدة قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه.



الحادث الذي هز مشاعر أهالي المنطقة، وقع بينما كان الطفل يقف أمام "الكولدير" لشرب المياه، قبل أن تنحرف سيارة يقودها طالب بسرعة كبيرة في اتجاهه، لتصدمه بقوة، ويسقط على الأرض غارقا في دمائه، وسط صرخات الأهالي الذين هرعوا لمحاولة إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة في الحال متأثرًا بإصاباته.

وبحسب ما كشفه الأهالى فإن السيارة انحرفت بشكل مفاجئ نحو الطفل أثناء وقوفه أمام "الكولدير"، مؤكدا أن قائدها فر من موقع الحادث عقب وقوعه بينما تمكن الأهالي من التحفظ على السيارة.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي شبرا الخيمة، الذين شيعوا جثمان الطفل إلى مثواه الأخير بعد أن صرحت جهات التحقيق بدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، في مشهد مؤثر سيطر عليه البكاء والدعوات للفقيد.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائد السيارة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.