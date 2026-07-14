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امتحانات الثانوية العامة 2026 .. طلاب النظام القديم يؤدون الديناميكا اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. طلاب النظام القديم يؤدون الديناميكا اليوم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يؤدي طلاب الثانوية العامة النظام القديم شعبة علمي رياضة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم

ويستمر زمن امتحان الديناميكا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم اليوم من 9 صباحا حتى 11 صباحا 
 

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً ، الخميس القادم الموافق 16 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية 


حيث ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد الخميس القادم بإمتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، وامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم يوم الخميس القادم بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية

و حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للإطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددًا على تحقيق الإنضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

حيث تابع الوزير محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.

كما أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل لكافة القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدا على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ودون تهاون، والتصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، والحفاظ على حقوق الطلاب.

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