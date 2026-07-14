أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء..حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية ورياح على عدة مناطق

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

وفي خليجي السويس والعقبة، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

جاءت أبرز درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 24 درجة.

العلمين: العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة.

مطروح: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة.

الغردقة: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة.

الأقصر: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة.

أسوان: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة.

أبو سمبل: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة، لتسجل أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

استمرار الأجواء الصيفية

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية على بعض الطرق.