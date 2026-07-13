طقس الإثنين: رطوبة "القاهرة" تلامس الـ 37.. والكويت في صدارة "الخمسين"

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .

حالة البحر المتوسط



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليجي السويس والعقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 24

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 أكتوبر 36 38 23

بنها 35 37 24

دمنهور 33 35 23

وادي النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 33 35 23

بلطيم 32 35 23

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 23

طنطا 34 36 23

دمياط 31 34 24

بورسعيد 31 34 24

الإسماعيلية 36 38 23

السويس 35 37 24

العريش 32 35 22

رفح 32 34 22

رأس سدر 36 39 25

نخل 35 37 21

كاترين 34 36 19

الطور 33 35 26

طابا 34 37 23

شرم الشيخ 39 41 29

الغردقة 38 40 28

الإسكندرية 31 34 24

العلمين 30 34 23

مطروح 30 33 22

السلوم 33 37 23

سيوة 37 39 23

رأس غارب 39 41 28

سفاجا 38 40 28

مرسى علم 39 41 29

شلاتين 37 39 29

حلايب 34 36 28

أبو رماد 38 40 27

مرسى حميرة 35 37 27

أبرق 38 40 26

جبل علبة 38 40 27

رأس حدربة 34 36 27

الفيوم 37 39 23

بني سويف 36 39 23

المنيا 37 40 22

أسيوط 37 40 23

سوهاج 39 40 25

قنا 40 41 26

الأقصر 41 42 26

أسوان 41 42 28

الوادي الجديد 40 41 26

أبوسمبل 42 43 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 46 32

الرياض 42 28

المنامة 39 34

أبوظبي 42 31

الدوحة 46 35

الكويت 50 36

دمشق 39 18

بيروت 30 25

عمان 32 19

القدس 31 20

غزة 30 24

بغداد 46 32

مسقط 38 35

صنعاء 30 14

الخرطوم 41 29

طرابلس 34 24

تونس 40 24

الجزائر 31 24

الرباط 28 18

نواكشوط 33 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 16

إسطنبول 31 19

إسلام آباد 36 26

نيودلهي 37 29

جاكرتا 34 24

بكين 32 23

كوالالمبور 34 25

طوكيو 31 24

أثينا 35 23

روما 36 21

باريس 36 21

مدريد 34 20

برلين 29 16

لندن 28 16

مونتريال 29 21

موسكو 21 17

نيويورك 30 20

واشنطن 32 21

أديس أبابا 22 13