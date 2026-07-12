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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس حار رطب غدًا وشديد الحرارة بجنوب الصعيد.. وشبورة صباحية على هذه المناطق

الطقس
الطقس
يارا أمين
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 13 يوليو 2026، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا خلال الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة. كما تسجل الوجه البحري 34 للعظمى و36 للمحسوسة، والسواحل الشمالية الغربية 30 و34، والسواحل الشمالية الشرقية 31 و34، وشمال الصعيد 37 و39، فيما تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 41 للعظمى و42 للمحسوسة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، إلى جانب نشاط الرياح على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد القاهرة العلمين الإسكندرية

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