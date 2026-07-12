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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ومستشفيات جامعة عين شمس

البنك الاهلى
البنك الاهلى
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أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لدعم استكمال إنشاء مستشفى الطوارئ الجديدة بمدينة عين شمس الطبية، وذلك في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، والتي يولي من خلالها قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ودينا أبو طالب رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والدكتور طارق يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري عبيد نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مستشفى الدمرداش الجراحي  والدكتور أحمد السعيد مدير عام مستشفى الطوارئ الجديد وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.
 

وقال محمد الإتربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به البنك، وحرصه على دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام كبير ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، لما له من أثر مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات الطبية المقدمة لهم، مضيفا أن مساهمة البنك في استكمال إنشاء مستشفى الطوارئ الجديدة  بإجمالي مبلغ 400 مليون جنيها  وذلك للانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمستشفى الطوارئ واستكمال الفرش الطبي، حيث تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع جامعة عين شمس، بما يسهم في توفير خدمات علاجية متطورة، ودعم أحد أكبر الصروح الطبية الجامعية في مصر.
وأعرب الدكتور محمد ضياء، عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في دعم القطاع الصحي المستمر لمستشفيات جامعة عين شمس ، مؤكدًا أن التعاون بين البنك ومستشفيات جامعة عين شمس يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في استكمال أحد أهم المشروعات الطبية بمدينة عين شمس الطبية، مضيفا أن مستشفى الطوارئ الجديدة بمستشفيات جامعة عين شمس تمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، لما ستضمه من تجهيزات طبية متطورة وإمكانات حديثة تعزز قدرتها على استقبال الحالات الحرجة والطوارئ. 
من جانبها، أوضحت دينا أبو طالب أن البنك الأهلي المصري يحرص على توجيه مساهماته المجتمعية إلى المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، خاصة في قطاع الصحة، حيث أن دعم مستشفى الطوارئ الجديدة يأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الطبية والتعليمية الرائدة، بما يسهم في توفير خدمات صحية متطورة ومستدامة للمواطنين مؤكدة استمرار البنك الأهلي المصري في  دعمه للقطاع الصحي، في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
 

وأضاف الدكتور طارق يوسف أحمد أن هذا التعاون الجديد يعكس التزام البنك الأهلي المصري بدعم المنظومة  الصحية  من بينها دعم مستشفيات جامعة عين شمس ومن بين تلك المساهمات استكمال إنشاء مستشفى الطوارئ الجديدة بمدينة بمستشفيات جامعة عين شمس، والتي تعد  أكبر المشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة عين شمس الطبية، حيث تتكون من سبعة أدوار، وتضم ثماني غرف عمليات مجهزة بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى جناح للرعاية المركزة، ومن المقرر تجهيزها بما يقرب من 1500 جهاز طبي، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات علاجية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير الطبية، واستقبال أعداد كبيرة من الحالات الحرجة والطارئة.

بنك اهلى مصر

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