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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أهل الشر انزعجوا من رسائل محمد صلاح وحسام حسن أمام الرئيس السيسي.. ودعم المنتخب مستمر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي
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أكد الإعلامي أحمد موسى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهاز المنتخب الوطني ولاعبي الفراعنة يعكس اهتمام الدولة الكبير بالرياضة ودعم مسيرة المنتخب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللقاء حمل رسالة واضحة بضرورة مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات.

 لقاء لاعبي المنتخب 

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن حرص الرئيس السيسي على لقاء لاعبي المنتخب والتقاط الصور معهم يؤكد تقدير الدولة لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال مشاركتهم في كأس العالم، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للمنتخب.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار ما تحقق من نجاح، والعمل على إعداد المنتخب بشكل قوي للاستحقاقات القادمة، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس للجهاز الفني بشأن مواصلة التطوير والاستعداد المبكر تعكس اهتمام الدولة بالنهوض بالرياضة المصرية.

لاعبو المنتخب خلال البطولة

وأشاد موسى بالمستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال البطولة، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق قدموا أداءً مميزًا، ومن بينهم مصطفى شوبير ومحمد الشناوي ومحمد علاء ومهدي سليمان وزيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى زيكو وحمزة عبد الكريم وهيثم حسن وحمدي فتحي وإبراهيم عادل وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، إلى جانب باقي اللاعبين.

 مواصلة التطوير والاستعداد

وأشار الإعلامي إلى أن حرص الرئيس السيسي على التقاط صور فردية مع لاعبي المنتخب يعكس حجم الدعم الرسمي للفريق، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة التطوير والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بما يضمن استمرار نجاحات الكرة المصرية.

تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل

وطالب موسى بضرورة توفير كل احتياجات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن دعم المنتخب وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل يمثلان خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

في سياق متصل، انتقد أحمد موسى ما وصفه بمحاولات البعض التقليل من تصريحات محمد صلاح وحسام حسن أمام الرئيس السيسي، مؤكدًا أن حديثهم عن الانتماء والدعم الوطني يعبر عن حالة الالتفاف حول المنتخب والرياضة المصرية.

أحمد موسى السيسي المنتخب الوطني الرئيس السيسي حسام حسن محمد صلاح

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