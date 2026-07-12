والدة سما رامي: ابنتي كاملة الأهلية.. ومن حقها تعيش حياتها وتختار شريكها بنفسها

أكدت سوزان طلعت، والدة سما رامي، أن ابنتها تتمتع بكامل حقوقها القانونية والإنسانية، مشددة على أنها قادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة، ولها الحق في أن تعيش حياتها بشكل طبيعي مثل أي شخص آخر.

فرحة كبيرة من الجميع

وقالت سوزان طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، إن سما خاضت تجربة الخطوبة خلال العام الماضي، موضحة أن الأسرة كانت تستعد لإتمام الزواج وسط فرحة كبيرة من الجميع.

وأضافت: "سما اتخطبت السنة اللي فاتت، والحمد لله مصر كلها فرحت لها، وكنا بنرتب للجواز، لكن القلق يظل موجودًا معي لحظة بلحظة كأم".

الاختيار وتكوين حياتها

وأوضحت أن ابنتها تبلغ من العمر 25 عامًا، مؤكدة: "سما كاملة الأهلية، ولها كل الحقوق مثل أي إنسان، ولا يجوز أن يحرمها أحد من حقها في الاختيار وتكوين حياتها الخاصة".

نظرة سلبية من البعض

وأعربت والدة سما عن فخرها الشديد بابنتها، قائلة إنها ترى فيها نموذجًا للقدرة والإرادة، وأضافت أن أي نظرة سلبية من البعض لا تمثل نقصًا في سما، وإنما تعكس عدم فهم من يطلقون هذه الأحكام.

وتابعت: "بنتي ربنا خلقها كاملة، وربنا لا يخلق إنسانًا ناقصًا، ومن حقها أن تعيش حياة طبيعية، وأن تختار الشخص الذي تحبه والذي تشعر معه بالسعادة".

واختتمت سوزان طلعت حديثها بتوجيه رسالة لكل الأمهات، داعية الله أن يرزقهن الفرحة بأبنائهن، قائلة: "بدعي لكل أم يا رب يفرح قلبها بولادها زي ما ربنا فرح قلبي بسما".