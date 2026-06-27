حاسبات طنطا : تطبيق الفلك مشروع تخرج ينمي مهارات أطفال متلازمة داون

أكدت الدكتورة نانسي عباس الحفناوي عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، أن تطبيق «الفلك» يمثل نموذجًا لمشروعات التخرج التي تتجاوز الجانب الأكاديمي لتقديم حلول تكنولوجية تخدم المجتمع، موضحة أن المشروع يهدف إلى دعم الأطفال من أبطال متلازمة داون، وتنمية قدراتهم الإدراكية والتعليمية والاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة الفلك الخيرية.

وأوضحت الحفناوي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن التطبيق يأتي في إطار دعم المبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف»، لافتة إلى أن فريقًا من طلاب الكلية، تحت إشراف الدكتور أسامة غنيم، نفذ تطبيقًا للهواتف المحمولة وموقعًا إلكترونيًا للمؤسسة بعد دراسة احتياجات الأطفال والمدربين، بهدف تقديم أدوات رقمية تساعد على تنمية المهارات الإدراكية وربطها بالحواس الـ 5 بما يسهم في تحسين قدراتهم.

وأضافت أن الكلية تحرص على توجيه مشروعات الطلاب نحو خدمة المجتمع وسوق العمل، من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة أن التطبيق يعكس التكامل بين التكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية، ويجسد دور الجامعات في تقديم حلول عملية تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التحول الرقمي.

